Diretoria de Ensino reúne secretários de educação de 22 municípios para tratar sobre a volta às aulas em agosto

Na tarde da última quarta-feira (21) a Diretoria de Ensino da Região de Adamantina reuniu todos os secretários de educação dos 22 municípios da sua jurisdição para tratar sobre o plano de retomada das atividades escolares nas redes municipal e estadual de ensino.

O início das aulas, ainda no sistema híbrido neste primeiro momento – intercalando a participação presencial dos alunos e a remota –, está marcado para o próximo dia 2 de agosto.

O encontro contou com explanações das equipes técnica e pedagógica da Diretoria de Ensino.

“O plano de retomada das aulas no ano letivo de 2021 é extremamente importante neste momento, tendo em vista que será preciso recuperar os últimos 17 meses que o ensino dos nossos alunos precisou ser interrompido devido à pandemia da Covid-19. Para ter uma ideia, mesmo com as aulas remotas, tem aluno que praticamente não conhece o seu professor. Então precisaremos reiniciar todo o processo. E neste sentido a comunicação entre escola, professor, aluno e pais será fundamental”, ressaltaram os especialistas da DE.

Ainda durante a reunião, vários secretários contextualizaram os problemas enfrentados nos seus municípios e também apresentaram sugestões para melhorar o processo de retorno às escolas.

Os profissionais da DE responderam os questionamentos e passaram todos os protocolos a serem seguidos a partir dos procedimentos estabelecidos pelo Estado na recepção e manutenção dos alunos no ambiente escolar, assim como orientaram de que forma as unidades deverão proceder se eventualmente surgir caso de Covid-19. E enfatizaram que acima de tudo a retomada precisa ser gradual, consciente e segura.