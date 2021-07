Adamantina recebe a visita do deputado estadual Mauro Bragato e do deputado federal Vanderlei Macris

No início da tarde de ontem (22), Adamantina recebeu a visita do deputado estadual Mauro Bragato e do deputado federal Vanderlei Macris. Na oportunidade, eles foram recepcionados pelo prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, vereadores, autoridades e lideranças locais.

Durante o encontro, o prefeito agradeceu as emendas já destinadas ao município em diferentes áreas.

Além disso, solicitou o apoio dos parlamentares no projeto de integralização e regionalização da saúde que está em desenvolvimento pelo município e que conta com o apoio da UniFAI e da Santa Casa de Adamantina. Os vereadores presentes na visita também fizeram as suas solicitações.

Os dois deputados se comprometeram a apoiar o munícipio no pleito que objetiva regionalizar, que consiste em atender os pacientes de todos os municípios, e integralizar, dar atendimento completo ao paciente, tendo como foco a estrutura de saúde que existe tanto em Adamantina quanto nas cidades da região.

Todo o projeto que está em desenvolvimento visa fortalecer a estrutura de saúde e oferecer uma alternativa com as mesmas características, mas mais próxima dos municípios que integram a microrregião.

Dentro do contexto da saúde municipal e para o desenvolvimento do projeto, o prefeito Márcio Cardim pontuou que a cidade possui um Centro Diagnóstico por Imagem que está em funcionamento.

No local, os munícipes podem ser submetidos aos exames de ultrassonografia, raio-x, tomografia, colonoscopia e endoscopia. Em breve, será implantado ainda ressonância magnética e a Santa Casa já deu início às reformas do pronto socorro e do centro cirúrgico.

Depois de Adamantina, os deputados continuaram cumprindo a agenda nos municípios da região.