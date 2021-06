Polícia Civil de Adamantina descobre que homem informou roubo de celular tentando dar “golpe do seguro”

No início deste mês, um homem procurou o plantão da Polícia Civil de Adamantina noticiando o roubo de seu aparelho celular, onde dois indivíduos desconhecidos teriam, mediante violência, subtraindo seu aparelho celular quando caminhava nas imediações da linha férrea.



Após o registro, policiais da DIG/Dise de Adamantina iniciaram as investigações, porém encontraram indícios da inexistência do suposto crime.



Assim, a suposta vítima foi questionada sobre as inconsistências de sua versão, vindo a confessar que inventou história visando o recebimento do seguro, uma vez que o aparelho celular teve sua tela danificada, inclusive sendo o aparelho localizado em sua posse.



Desta forma o autor do registro responderá em sede de Inquérito Policial pelo crime de estelionato e falsa comunicação de crime.