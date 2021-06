Resultados da vacina ButanVac devem sair em 120 dias, diz Doria

Os resultados dos testes da vacina ButanVac devem sair em até 120 dias, prometeu o governador de São Paulo, João Doria, nesta segunda-feira (14). Até outubro, segundo Doria, devem ser produzidas 40 milhões de doses do imunizantes brasileiro, que estaria sendo visado por países da América Latina.

“Provavelmente, antes do final deste mês estaremos iniciando todo o programa de testagem da fase 1. A tendência é que ele vá rápido, é um programa para as fases 1, 2 e 3. A expectativa do professor Dimas Covas é de que, no limite de 120 dias, no máximo, já tenhamos os resultados”, disse o governador.

Doria disse que, até o momento, o Ministério da Saúde não formalizou interesse na compra das vacinas do Instituto Butantan. “O ministro Marcelo Queiroga conversou com nosso presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, mas foi uma conversa informal. Não houve a solicitação formalizada pelo Ministério da Saúde com interesse na aquisição da vacina ButanVac”, explicou Doria.