Idoso de 77 anos morre em acidente em rodovia de Araçatuba

Um ônibus da VB Transportes, com 30 passageiros, pegou fogo na Rua Augusto Jorge, no Bairro Boa Vista em Limeira (SP), no fim da tarde desta terça-feira (30). De acordo com a prefeitura, os ocupantes do veículo, que faz a linha até Cosmópolis (SP), saíram ilesos e não há registro de feridos.