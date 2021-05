Mortes por Covid-19 da população entre 40 e 49 anos aumentaram 57% sem vacinação

A população entre 40 e 49 anos registrou o maior percentual de aumento de mortes em relação à média desde o início da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil, que atualiza em tempo real nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos Cartórios de Registro Civil do País, o crescimento nessa faixa etária chegou a 57% no número de óbitos em abril na comparação com a média mensal registrada entre março de 2020 a março de 2021.

Os dados apontam ainda que os óbitos de pessoas mais jovens e que ainda não receberam imunização foram as únicas faixas etárias que registraram crescimento absoluto e percentual superior a 50%.