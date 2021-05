Queiroga não diz se concorda com Bolsonaro sobre cloroquina

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou responder à CPI da Covid no Senado, questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), se concordava com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o chamado tratamento precoce e sobre a prescrição de cloroquina contra o coronavírus.

Queiroga negou ter recebido qualquer orientação do presidente no sentido de promover o uso da cloroquina. Mas quando perguntado diretamente se concordava com o posicionamento de Bolsonaro, esquivou-se, afirmou que a resposta dependia de uma análise técnica, e argumentou que, como ministro da Saúde, poderá ter, em última instância, de se posicionar formalmente sobre o tema. “Não faço juízo de valor acerca da opinião do presidente da República”, disse o ministro. Queiroga admitiu que sua chegada ao ministério marcou uma mudança de posição. O titular afirmou que foca sua gestão no fortalecimento do plano nacional de imunização e na intensificação da orientação da população sobre medidas não farmacológicas para evitar o contágio, como o uso de máscaras e o distanciamento social.