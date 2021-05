Adamantina receberá R$ 1 milhão para recapeamento asfáltico

Na manhã de ontem (5), o prefeito Márcio Cardim participou de uma reunião com o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi e com o deputado estadual, Mauro Bragato.

Na oportunidade, o secretário acatou pedido do prefeito para liberação de R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica. Além disso, foi solicitado apoio para liberação junto ao Desenvolve SP de novo financiamento no valor de R$ 10 milhões.

O respectivo recurso deverá ser empregado na construção de uma usina fotovoltaica, novo distrito industrial, aquisição de equipamentos para a trituração de resíduos de construção civil e revitalização do centro comercial de Adamantina.

Moradia

Ainda em São Paulo, o prefeito Márcio Cardim participou de um encontro com o secretário de Estado da Habitação de São Paulo, Flavio Amary, que sinalizou a assinatura do convênio para a construção de 369 casas do programa ‘Nossa Casa’.

A construção das moradias consiste em uma parceria entre a prefeitura de Adamantina, governo do Estado de São Paulo, governo federal – por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e a iniciativa privada.

Sobre o Programa Nossa Casa

Adamantina celebrou convênio com o Governo do Estado de São Paulo ano passado para implementar no município o Programa Nossa Casa e já conta com a alienação de imóvel municipal, local onde os imóveis serão construídos.