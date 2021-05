Inscrições para vestibular da Univesp estão abertas

As inscrições para o vestibular Univesp estão abertas até o dia 20 de maio.

São oferecidos 06 cursos sendo: Licenciaturas em Letras, Matemática, Pedagogia e no eixo de computação: Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Para Adamantina, foram disponibilizadas 16 vagas, sendo 8 para o eixo de licenciaturas e 8 para o eixo de computação. No eixo de licenciaturas, os ingressantes cursam um ano de ciclo básico e a partir do segundo ano escolhem entre Letras, Matemática e Pedagogia.

No eixo computação, há um ciclo básico de um ano e meio. Depois disso, o aluno opta por Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação.

Para concorrer a uma vaga é necessário ter concluído o ensino médio ou terminar até a data da matrícula.

Datas das Provas

Os candidatos que forem concorrer a uma vaga no Eixo de Licenciaturas prestarão o vestibular no dia 13 de junho e no 20 junho para os candidatos que escolheram o Eixo de Computação. O início está previsto para às 13h.

A partir do dia 02 de junho, a lista dos locais de prova estará disponível e o resultado oficial será divulgado no dia 22 de julho.

Protocolos de segurança

A empresa que organiza a aplicação das provas, além de fazer a separação das turmas seguirá todos os protocolos de prevenção a COVID-19. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas no site vestibular.univesp.br ou ligue: (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.