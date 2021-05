Polícia Rodoviária apreende 45 kg de cocaína e prende três pessoas

Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram um veículo, com placas de Maringá (PR), trafegando no sentido Paraná–São Paulo. O condutor apresentou elevado nervosismo quando questionado os motivos de sua viagem.

Em seguida, os policiais verificaram que outro veículo suspeito, este com placas de Curitiba (PR), seguia no mesmo sentido. Também foi realizada abordagem e foram identificados o motorista e a passageira.



Neste momento, os policiais notaram que o condutor do segundo veículo abordado era proprietário do carro com placas de Maringá. Assim, se asseguraram de que aquelas três pessoas viajavam juntas ao mesmo destino.

Como perceberam nervosismo naqueles indivíduos, os militares fizeram a vistoria minuciosa nos veículos. No primeiro carro, nada de ilícito foi localizado; já no outro foram constatados no interior de duas caixas de ar do veículo, dois fundos falsos, com 55 tijolos de cocaína dentro.

Questionados, o dono do veículo admitiu que assumiu a direção do carro já com a droga na cidade de Umuarama (PR), com destino a Ourinhos (SP), e que receberia R$ 5.000 pelo transporte.



O homem ainda informou que forneceu o veículo de sua propriedade ao outro indivíduo para que ele fizesse a função de “batedor”, a fim de alertar sobre a presença policial nas rodovias. Ele pagaria o valor de R$ 1.000.

O “batedor” também foi questionado e confirmou a versão do homem.

A passageira do veículo alegou que só acompanhava o namorado na viagem e negou ter conhecimento da existência das substâncias ilícitas.