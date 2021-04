Representantes da Capaz apresentam Plano de Trabalho aos membros do CMAS de Lucélia

Na manhã desta terça-feira (27) o presidente da Capaz de Adamantina, Nelson Carlos Baraldi e a administradora da Instituição, Jaqueline Modesto Ruiz, estiveram reunidos em Lucélia/SP com os membros do Conselho Municipal da Assistência Social.

O encontro teve como objetivo apresentar o Plano de Trabalho e o Relatório de Atividades da Instituição para a aprovação do CMAS.

“Nossa missão é sempre buscar ampliar o leque de parceiros para que o trabalho que realizamos renda cada vez mais frutos em benefício dos nossos jovens e adolescentes. Já atuamos em Adamantina e Flórida Paulista, agora gostaríamos de poder disponibilizar nossos serviços também à Capital da Amizade, onde já temos amigos/colaboradores. Seria um prazer trabalhar junto com o Município”, ressaltou Baraldi.

Atualmente a Capaz atende quatro empresas no Município de Lucélia: Magazine Luiza, Supermercado Santa Tereza, YESSINERGY DO BRASIL AGROINDUSTRIAL e Indústria de Malhas Finas Highstil. Estas parcerias mostram a suma importância de a Instituição ser em breve inscrita no Conselho Municipal da Assistência Social, o quye seria mais uma grande conquista.

“Já conhecia o importante trabalho feito pela Capaz, mas foi bastante proveitosa a explanação feita pelos representantes da Capaz, coordenada com eficiência pelo Baraldi. E essa proposta de parceria com a Instituição, tanto para contribuir com o trabalho assistencial que fazemos junto aos jovens quanto para suprir a carência de oportunidades de emprego a eles e como forma de incentivo ao comércio luceliense, veio em tão boa hora que acreditamos que renderá muitos frutos”, enfatizou o presidente do CMAS, Valdecino de Souza Santos.