Igrejas católicas de Adamantina decidem não retomar celebrações presenciais neste momento

A reportagem do Adamantina Net teve acesso a comunicado enviado por áudio no WhatsApp pelo padre Carlos Roberto dos Santos que informa a decisão dos párocos responsáveis pelas três igrejas católicas de Adamantina – Paróquia Santo Antônio, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Paróquia São Francisco de Assis – de não retomar as celebrações presenciais neste momento. Dessa forma as missas continuarão sendo transmitidas pela internet, nas redes sociais de cada igreja.

O posicionamento foi feito devido ao anúncio do Governo Estadual, divulgado nesta sexta-feira, que colocou todo o Estado na Fase de Transição e autorizou o funcionamento parcial e com restrições de determinadas atividades, entre elas as religiosas. O que passa a valer a partir do próximo domingo (18).



“Conversamos – eu [padre Carlos], o padre Afonso e o padre Quinzinho, e decidimos manter as igrejas de portas fechadas, sem celebrações abertas. Foi reduzida a porcentagem de público, tudo bem, mas o número de contágio é alto, a realidade não mudou, há muitas famílias com pessoas doentes, têm leitos de UTI em hospitais sendo fechados por falta de medicamentos suficiente para intubação”, pondera o sacerdote adamantinense no comunicado.

A nova fase do Plano São Paulo atividades religiosas também podem acontecer com restrição de 25% da capacidade de ocupação e seguindo todos os protocolos sanitários.



“Neste momento o mais importante é fazer todo o possível para não se aglomerar, não transmitir o vírus, porque têm muitos transmitindo. Então decidimos manter como está, porque aqui na nossa cidade ainda há perigo e contamos com a compreensão de vocês”, completa o pároco da Santo Antônio, que fala com a propriedade de já ter sido uma das vítimas de infecção pela Covid-19 no início deste ano.

Vale lembrar que mesmo com a flexibilização anunciada o Toque de Recolher das 20h às 5h está mantido, bem como o tele trabalho para atividades administrativas não essenciais.