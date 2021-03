Adamantinense é convidado a integrar a equipe médica do time do Barretos na disputa da Série A3 do Paulistão

O adamantinense Fernando Emed Jacinto foi convidado a integrar a equipe médica do time do Barretos na disputa da Série A3 do Paulistão. Ele aceitou o desafio e acompanhará o time nos jogos próximos a Adamantina (Marília, Birigüi e Lins) e pelo menos em um jogo em Barretos.

“Foi uma honra quando fui chamado. Aceitei. E espero poder colaborar com o time e a comissão técnica nos próximos meses”, destacou.

O médico tem experiência na área e há cinco anos ele coordenou o departamento médico do Osvaldo Cruz Futebol Clube.

Estou no Azulão desde 2016 e já trabalhei em mais de 100 jogos pela equipe, desde a categoria Sub-11 até o time Profissional. Como a Segunda Divisão começará somente após o primeiro semestre, colaborarei com o Barretos, mas a partir do segundo semestre volto para o Azulão”, disse Fernando.