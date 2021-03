Comerciantes adamantinenses farão nova carreata e buzinaço de protesto na manhã desta terça-feira

Nesta terça-feira (amanhã) os comerciantes adamantinenses se reunirão mais uma vez para protestar contra o fechamento total do comércio local, cuja determinação é válida a partir desta segunda-feira (hoje). A forma legítima de manifestar será novamente com a realização de uma carreata e buzinaço que percorrerá as principais avenidas centrais da cidade.



A mobilização vem sendo organizada desde sexta-feira (26), quando o Governo do Estado reclassificou e regrediu Adamantina e toda a região de Marília para a Fase Vermelha – a mais restritiva – do Plano São Paulo de combate à pandemia da Covid-19, o que foi confirmada por meio de Decreto publicado na mesma data pela Prefeitura do Município.



Os organizadores têm usado as redes sociais para sensibilizar e convocar os comerciantes a aderirem ao ato, como maneira de demostrarem a grande indignação do setor com essas medidas completamente prejudiciais às empresas e empregados.



“Não existe comprovação científica que o comércio aberto é o causador do aumento de casos de Covid-19. Agora as festas clandestinas e aglomerações ilegais, que sabemos acontecer também na nossa cidade, sim. Então estamos pagando uma conta que não é nossa. Nós queremos e precisamos muito trabalhar”, enfatizou Gabriel dos Santos, um dos organizadores da carreata e representante do grupo de comerciantes adamantinenses.



A carreata está marcada para as 9h desta terça (2 de março), com a concentração no Campus II da UNIFAI. Os participantes devem comparecer antes do horário e obedecer todas as medidas de prevenção à disseminação e contágio da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e respeitar o distanciamento social.



Será a segunda mobilização do setor apenas neste ano, sendo que a primeira ocorreu no final de janeiro e protestava contra o mesmo motivo.