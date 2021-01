Biblioteca de Adamantina recebe melhorias e reabre ao público

Após praticamente 10 meses fechada ao público em decorrência das medidas impostas pela pandemia da Covid-19 e com a nova atualização do Plano SP divulgada na última sexta-feira (08), que possibilita a reabertura de todas as atividades no estado, a Biblioteca Pública de Adamantina “Jurema Gomes Moreira Citeli” foi reaberta.

O horário de funcionamento do espaço será das 8 às 16 horas (sem intervalo) de segunda às sextas-feiras, respeitando as regras de limite de capacidade, distanciamento e disponibilidade de álcool em gel.

Nesta primeira semana a Biblioteca Pública, que também é sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, começou a receber melhorias: pintura e iluminação externas e instalação de dois ares-condicionados, além de muita organização interna para a volta das atividades.

O secretário municipal Sérgio Vanderlei afirma que o público pode voltar a frequentar a biblioteca com tranquilidade, já que todas as regras sanitárias estão sendo colocadas em prática. “Precisamos dar continuidade aos trabalhos dentro da nova realidade”, assegura.

DEVOLUÇÃO DE LIVROS

Com o fechamento da Biblioteca Pública durante o ano de 2020, muitos livros deixaram de ser devolvidos.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo faz um apelo aos usuários para que façam a devolução voluntária, não prejudicando assim o acervo da biblioteca composto por cerca de 25 mil livros.