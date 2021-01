Eixo SP abre 536 vagas para agente de pedágio, com vagas para quem mora em Lucélia e Pacaembu

A concessionária Eixo SP, que administra as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e Assis Chateaubriand (SP-SP-425), na região, anunciou a abertura de 536 vagas para agentes de pedágio. A tarifação nessas duas rodovias, e outras do lote Pipa (Piracicaba-Panorama), sob sua concessão, deve começar em junho.

O processo de seleção é realizado por uma agência de recrutamento. Não é informado o valor do salário. Porém, entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação/vale refeição (opcional), seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Para concorrer a vaga é preciso ter o ensino médio completo e experiência com atendimento ao cliente ou operador de caixa. Outra exigência é residir nas seguintes cidades: Águas de São Pedro, Cabrália Paulista, Charqueada, Duartina, Garça, Iacri, LUCÉLIA, Martinópolis, Oriente, PACAEMBU, Paraguaçu Paulista, Rancharia, Sagres, Santa Mercedes, Santa Maria da Serra ou Torrinha.

A Eixo SP Concessionária de Rodovias é responsável pela maior concessão rodoviária do País. São mais de 1,2 mil quilômetros de malha formada por 12 rodovias paulistas que passam por municípios desde Rio Claro, na região central do Estado de São Paulo, até Panorama, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul.