Fiscalização apreende quase 700 kg de maconha e dois homens acabam presos por tráfico

De acordo com a polícia, uma fiscalização de trânsito era feita no município, quando um veículo, com placas de Monte Mor (SP), fugiu do policiamento e seguiu sentido Teodoro Sampaio.

Após diligências, a equipe localizou o referido veículo estacionado no município, sem o condutor. Com a intenção de localizar o motorista, a viatura permaneceu eu diligência pelo local.

Horas depois, de acordo com a polícia, um outro veículo, com placas de Teodoro Sampaio, com três homens em seu interior, estacionou próximo ao automóvel que era vigiado pela fiscalização.

Os policiais foram até os veículos e efetuaram a abordagem.

Durante vistoria no veículo que já estava estacionado no local, antes dos envolvidos chegarem, foram encontrados 343 tabletes de maconha, que estavam escondidos dentro do porta-malas e no assoalho do banco traseiro.