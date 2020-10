Desemprego vai aumentar em 2021 com maior busca por vagas, diz secretário

A busca por vagas já está sendo registrada nos dados. A taxa de desemprego subiu de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior da série histórica da Pnad Covid, pesquisa criada pelo IBGE para mensurar os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e a saúde dos brasileiros.

De acordo com os técnicos do IBGE, o crescimento ocorre em função tanto das pessoas que perderam suas ocupações, quanto das pessoas que começam a sair do distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho.

Sachsida lembrou que uma das estratégias do governo para limitar o número de demissões no país foi o programa que permitiu cortes de jornada e salário ou suspensão de contratos de trabalho.

O plano do governo é que o programa sirva somo um respiro para as empresas enquanto as atividades sejam retomadas após os efeitos mais severos da pandemia do coronavírus no país.

Sachsida afirmou que números calculados por ele e sua equipe apontam que o país vai chegar ao fim do ano com o mesmo nível de distanciamento social observado em fevereiro, antes da chegada da pandemia ao país.

“Quando olhamos dados de distanciamento social, nossas projeções indicam que em meados de dezembro deste ano vamos retomar o padrão de distanciamento social de fevereiro”, afirmou.

Para fazer as declarações, ele afirmou que sua equipe encontrou uma correlação histórica entre um clima mais quente (que será observado no Brasil no fim do ano) e a maior circulação de pessoas. Além disso, ele afirma que diferentes estados estariam próximos a uma imunidade de rebanho caso seja considerado uma taxa de infecção de 20% da população.