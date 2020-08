Corpo de jovem que estava desaparecido após queda de embarcação é encontrado boiando no rio paraná em Panorama

Acaba de ser encontrado o corpo do jovem Giovane Lourenço da Rocha, de 28 anos, vítima de afogamento ocorrido após queda de embarcação no fim da tarde da última quinta-feira na região da Ilha do Bambu no Rio Paraná entre Paulicéia e Panorama.

Corpo foi encontrado boiando a cerca de 500 metros do local onde os dois rapazes se desequilibraram e caíram de embarcação.

Um outro jovem morador de Paulicéia envolvido na fatalidade foi salvo.

Giovane era ex morador de Paulicéia e atualmente residia em São João do Pau D’Alho. Deixou esposa e duas crianças, uma de 3 anos é outra de 30 dias.