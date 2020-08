Secretaria de Esportes solicita Campo de Malha e Bocha ao lado do Ginásio Paulo Camargo

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina solicitou a interferência da vereadora Maria de Lourdes Santos Gil (Dinha), para realizar um importante investimento para área esportiva da cidade.

O objetivo do trabalho em conjunto é conquistar recursos financeiros para construção de campo de malha e bocha ao lado do Ginásio de Esportes Paulo Camargo

Para isso a vereadora solicitou ao deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), a viabilização de recursos financeiros na ordem de R$ 250 mil para realização do investimento.

“Tal solicitação justifica-se, pois, o município esta se empenhando em oferecer estrutura aos praticantes de esportes para realização de competições em âmbito municipal e estadual, levando-se em consideração a importância do esporte no processo educativo, podendo ser um diferencial na formação do cidadão e na construção de uma sociedade mais saudável em todos os sentidos” segundo Secretario de Esportes Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”.