Caminhão carregado de milho tomba na rodovia

O trânsito no quilômetro 62 da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-563), em Santo Antônio do Aracanguá, ficou lento na manhã desta sexta-feira (5) devido ao tombamento de um caminhão carregado com milho.

O acidente aconteceu em um ponto onde há duas faixas de trânsito e o caminhão junto com o primeiro reboque ficaram atravessados na pista sentido Araçatuba. O segundo reboque não tombou.

A carga ficou caída no canteiro entre as duas pistas e na pista contrária e o trânsito teve que ser parcialmente interditado para que fosse recolhida.

A base da Polícia Militar Rodoviária de Jales que é responsável pelo policiamento no local. O motorista do caminhão não se feriu e as causas do tombamento serão apuradas.