Avião cai e pega fogo em Junqueirópolis

Um avião agrícola caiu e pegou fogo por volta das 15h10 deste domingo (5), na área rural de Junqueirópolis.

A queda da aeronave modelo Ipanema ocorreu em um canavial próximo da Usina Usalpa.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, trata-se de um avião monomotor, agrícola que pertenceria a uma usina.

O incêndio tomou grandes proporções e teria destruído inteiramente a aeronave atingindo ainda o canavial.

Ainda não há informações de vítimas, devido a ocorrência ainda estar em andamento.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar trabalham no local e caminhões tanque auxiliam no combate ás chamas.

Mais informações a qualquer momento.