Prefeitura autoriza concessão de férias coletivas para servidores da Rede Municipal de Educação

A Prefeitura de Adamantina, publicou nesta quarta-feira (01), novo decreto referente às férias coletivas dos servidores da Rede Municipal de Educação. Devido a pandemia do COVID-19, medidas preventivas foram tomadas a fim de evitar a disseminação do vírus no município, e desde o dia 23 de março as aulas da rede municipal e estadual estão suspensas.

Conforme o decreto N° 6.124, de 01 de abril de 2020, para organizar o calendário do ano letivo de 2020 e não causar futuros prejuízos aos professores, servidores e alunos, fica autorizada a concessão de férias coletivas para Rede Municipal de Educação.



Para os servidores, professores e educadores das EMEIs Ciclo II, que incluem a EMEI Eulália Paschoal Briguentti; EMEI Eunice Maris; EMEI Domingos Latine; e EMEFs, que incluem, EMEF Navarro De Andrade; EMEF Teruyo Kikuta; EMEF Eurico Leite, as férias coletivas iniciaram a partir do dia 06 de abril e seguem até dia 15 do mesmo mês.

Já os servidores, professores e educadores das EMEIs Ciclo I, que incluem, EMEI Monteiro Lobato; EMEI Raio de Sol; EMEI Cecília Meireles; EMEI Cantinho da Criança; EMEI Pequeno Polegar; EMEI Pequeno Príncipe; EMEI Sonho de Criança e; EMEI Criança Feliz, as férias coletivas iniciaram no dia 06 de abril e seguem até o dia 20 de abril.

O pagamento referente ao terço das férias coletivas será pago até dia 20 de dezembro de 2020. Já os pagamentos da remuneração das férias serão efetuados até o quinto dia útil do mês seguinte.

A Prefeitura do Município de Adamantina salienta que, a quarentena deve ser respeitada, e pede a colaboração de todos.

O decreto está disponível no site da Prefeitura de Adamantina: http://www.adamantina.sp.gov.br/?pag=