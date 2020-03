Presidente da Câmara Edinho Ruete oficializa sua filiação ao PV

Em conversa com a reportagem do site Adamantina Net, o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, vereador Eder Ruete confirmou que deixou o DEM e se filiou hoje (31) ao PV (Partido Verde).

A filiação confirma o fato que já vinha sendo especulado nos bastidores políticos de Adamantina nos últimos meses.

De acordo com informações obtidas pela reportagem a direção do PV oficializou nas últimas semanas o convite à Edinho Ruete, com o aval dos deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi, que o presidente da Câmara Municipal é bastante ligado.

Edinho Ruete disse que informou a direção do DEM partido a qual se elegeu na última eleição e agradeceu o partido. “Deixo o DEM sem problemas com ninguém dentro do partido, pelo contrário só tenho que agradecer o apoio de todos dentro da legenda”, disse.

Ainda em conversa com a reportagem agradeceu o convite do PV de Adamantina e a confiança dos deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi, afirmando que o partido está se fortalecendo para a eleição municipal deste ano na Cidade Jóia. “Espero somar junto ao PV para que possamos buscar sempre o melhor para a população adamantinense”, finalizou.

JANELA

Teve início no último dia 5 de março e prossegue até este sábado (4 de abril), -seis meses antes da eleição- a janela partidária, conforme informações disponibilizadas no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP). Desta forma, vereadores que neste ano pretendam disputar a eleição para o mesmo cargo ou o de prefeito podem mudar de partido sem sofrer punições.

A Resolução nº 23.606/2019, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece que neste período a mudança de legenda constitui uma justa causa, não gerando perda do mandato.