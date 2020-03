Prefeitura anuncia morte de paciente que estava internado com suspeita de coronavírus

Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), houve agravamento no quadro clínico do paciente, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dessa forma, ele não suportou as complicações e morreu nesta sexta-feira (27). O órgão ressaltou que o caso é tratado como suspeito da Codiv-19, pois só será confirmado após laudos do Instituto Adolfo Lutz.