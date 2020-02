Carnacross 2020 é a atração para o Carnaval em Pauliceia

Carnaval em Pauliceia é sinônimo de adrenalina. Isso mesmo, o já tradicional “Carnacross” promete agitar a cidade em 2020, o evento acontece nos dias 22,23,24 e 25 de Fevereiro de 2020 e promete muita emoção e competitividade para os amantes e praticantes de moto velocidade da região oeste paulista.

Tudo está sendo planejadas pela Prefeitura Municipal de Pauliceia, através da comissão organizadora para que os pilotos e também para o público espectador, composto pela população local, entusiastas da prova e, os muitos turistas que estarão desfrutando do feriadão de Carnaval no Rio Paraná, que apresenta sua beleza. Uma megaestrutura está sendo preparado com local de fácil acesso para o grande público previsto, com arquibancadas, estacionamentos, praça de alimentação, e Camping, com um amplo lugar equipado com sanitários, pontos de energia e comodidade com condições necessárias para uma festa tranquila e sem atropelos.

Mais uma vez o evento tem no comando da direção de provas o companheiro Roque, além do grande show de manobras radicais nos intervalos da prova, com o grande especialista no assunto “Cachorrão” . O Prefeito de Pauliceia Ermes da Silva espera muitos pilotos de diversos lugares do estado como já é tradição do CarnaCross de Pauliceia, considerada a melhor e mais competitiva da região. Para os pilotos e suas equipes, a premiação desse ano ultrapassa os R$16 mil reais o que deixa as competições mais acirradas. A pista aos moldes, com subidas e descidas características da modalidade, obstáculos e traçado quase que naturais já conhecidos e elogiados por diversos pilotos do mais alto nível, oferece uma pista com ótimo índice técnico e de dificuldade.

Programação do evento ocorrera assim:

22/02 Sábado: a partir das 14hrs TREINO

23/02 Domingo: a partir das 9hrs TREINO / A partir das 12hrs PROVAS/ Show do “Cachorrão”

24/02 Segunda-feira: a partir das 14hrs TREINO

25/02 Terça-feira: a partir das 9hrs TREINO / A partir das 12hrs PROVAS/ Show do “Cachorrão”

ESTACIONAMENTO : Entrada de moto R$ 5. Carro R$ 10. Não será permitida a entrada de bebidas.