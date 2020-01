Com experiência de mais de 30 anos na corporação, Coronel Martinez assume o comando da Polícia Militar na região

Através de decreto publicado no último sábado (25) pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria Junior (PSDB), Martinez foi designado para assumir o 8º Comando de Policiamento do Interior (CPI-8), que tem sede em Presidente Prudente e abrange 67 municípios, também parte da região de Marília, com uma população de 1.159.300 habitantes.