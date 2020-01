Adolescentes são atropeladas em Adamantina; uma delas, em estado grave, é transferida a Marília

Um atropelamento no final da noite deste sábado (25) deixou duas adolescentes feridas. Uma delas em estado grave. O atropelamento foi nas proximidades do cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Avenida Rio Branco, centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada logo após o acidente pelo telefone de emergência 190. Ao chegar ao local a equipe se deparou com as duas vítimas do atropelamento. Uma das vítimas sofreu escoriações leves, enquanto a segunda vítima apresentava ferimentos na cabeça e reclamava de dores no quadril.

De acordo com a PM, essa vítima em situação mais grave chegou a ser arremessada contra o para-brisas do carro, um automóvel de passeio VW Up!.

A PM informou ainda que a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, encaminhando as vítimas para atendimento no pronto-socorro municipal, onde recebeu os atendimentos complementares. A equipe da PM deixou o PS no instante em que a vítima mais grave aguardava os procedimentos para raio x, já sob os cuidados do serviço hospitalar.

Em relação ao motorista, a PM informou que o mesmo não apresentava sinais visíveis de embriaguez, porém se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa, foi lavrada multa e o motorista teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida. Em seguida o condutor do veículo foi liberado, já com a presença de seu advogado.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas pelas autoridades, que poderão ouvir testemunhas – inclusive a amiga atropelada com ferimentos de menor gravidade –, utilizar de eventuais imagens de segurança públicas e de empresas na região.

Transferência para Marília

Diante do agravamento do quadro da adolescente, a mesma foi transferida em situação de urgência para Marília, para cuidados complementares. O hospital confirmou a gravidade dos ferimentos. A adolescente já passou por uma cirurgia pela manhã, em razão de complicações na região abdominal. (REPORTAGEM: Siga Mais)