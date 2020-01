Deputado destina verba de quase R$ 500 mil para recapeamento asfáltico em Adamantina

Na sexta-feira, 3, o prefeito Márcio Cardim, esteve na Caixa Econômica Federal em Presidente Prudente, assinando o contrato para Recapeamento Asfáltico em vias públicas do município. A emenda parlamentar no valor de R$ 480.297,70, foi destinada pelo deputado federal Gilberto Nascimento (PSC), com a interferência do deputado estadual Ed Thomas (PSB).

O contrato viabiliza mais investimentos ao município em infraestrutura asfáltica, “o deputado federal Gilberto Nascimento é nosso parceiro no desenvolvimento da nossa região do Oeste Paulista”, destacou o deputado Ed Thomas”.