O Corpo de Bombeiros de Adamantina resgatou uma vaca que caiu em uma fosse com cerca de três metros de profundidade.



Os trabalhos de resgate do animal ocorreram na manhã deste domingo (29) em uma propriedade rural localizada no Bairro Pé de Galinha na estrada que liga Adamantina a Mariápolis.



Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário quebrar parte da fossa e realizar procedimentos diversos para que o animal pudesse ser retirado do buraco.