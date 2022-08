América e Paysandu são os finalistas do Campeonato Interno da Alamandas

As equipes do América e Paysandu são os finalistas do Campeonato Interno do Jardim das Alamandas.

Faltando uma rodada para finalizar o returno, as duas equipes garantiram a classificação por maior pontuação, e não poderão ser alcançadas pelos seus adversários.

Na rodada realizada no sábado (7) na Praça de Esportes do bairro, na primeira partida o América venceu por 5 a 1, com os gols marcados por Maicon, Nenê, Hermes, Ricardo e outro contra, enquanto Gabriel marcou para o Remo.

Na segunda partida o Paysandu goleou por 4 a 1, com os gols de Namba e Daniel Soteldo (2 cada), enquanto Ninho marcou para o Cruzeiro.

CLASSIFICAÇÃO

1º)- América – 11

2º)- Paysandu – 10

3º)- Cruzeiro -4

4º)- Remo- 3

ARTILHEIRO

Gabriel com 5 gols (Remo)

GOLEIRO MENOS VAZADO

Luiz Funileiro (América)

O árbitro José Evantro Ultrago “He – Men” da Liga de Futebol do Parque Iguaçu