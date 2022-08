Motorista fica preso nas ferragens em tombamento de caminhão carregado com madeira

Um morador de Adamantina passou por uma estrada rural pertencente ao município e dispensou algumas sacolas plásticas de lixo na beira da estrada. Um boletim de ocorrência foi feito, haja vista que é costumeira essa prática ilícita naquele local.

O caso foi divulgado nesta sexta-feira na fanpage da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Adamantina. Após diligências realizadas por policiais civis da DIG/DISE o homem foi identificado e responderá pela prática de crime ambiental, nos termos da Lei N° 9605/1998.

Questionado pelos policiais – conforme divulgou a fanpage da DIG/DISE, o homem disse que realmente errou ao dispensar o lixo naquele local e que deveria ter colocado na lixeira de sua casa, considerando que a Prefeitura de Adamantina possui serviço especializado na coleta de lixo.

Coleta de lixo em Adamantina

Adamantina tem coleta regular de lixo doméstico de segunda a sábado, realizada pela Prefeitura Municipal. De acordo com o site do poder público municipal, há coletas de lixos orgânico e reciclável em diferentes dias da semana, conforme as regiões da cidade, que foram divididas em setores. Todo o perímetro urbano do município é atendido pelo serviço.