Você “mais diva” com o SALÃO GLAMOUR

Com dezenas de opções, a Mamma Mia Pizzaria de Adamantina é sucesso e conquista a cada dia mais a preferência dos clientes da Cidade Joia e região.

Localizada na avenida Rio Branco, 812, atende no sistema de delivery ou retirada na loja.

Todas as pizzas são produzidas com produtos de qualidade, higiene e com toda a dedicação para os amantes da massa doce ou salgada.

Sua equipe está sempre pronta para garantir a agilidade para que os pedidos sejam entregues com rapidez e no local combinado.

Os telefones da Mamma Mia são: (18) 3521-5679 e 99749-9518. Renan Perosa agradece a preferência.