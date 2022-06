Jovem ateou fogo e esfaqueou colega de trabalho por atraso na entrega de pedidos em lanchonete, diz polícia

Câmeras de segurança registraram quando, do lado de fora do comércio, o agressor pegou um balde, jogou o álcool e ateou fogo no colega, de 30 anos. Ele também teria usado um spray aerossol e um isqueiro.

Com o corpo em chamas, a vítima correu para dentro da lanchonete e se escondeu atrás de um balcão. Em seguida, o agressor também entrou no prédio e a golpeou com o facão na região das costas. Funcionários e clientes que estavam no local tentaram separar a briga.

A vítima foi levada ao pronto-socorro de Birigui com 50% do corpo queimado, mas precisou ser encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da cidade. Na noite de sábado, ela foi transferida para um hospital especializado em queimaduras de Marília (SP). O estado de saúde é considerado grave.