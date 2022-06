Atlética de Agronomia finaliza Campanha do Agasalho

Neste tempo novo tempo que se chama hoje, todos são chamados para dar a sua contribuição em benefício do “próximo”, portanto, tais iniciativas envolvem o interesse comunitário para as pessoas que estão em dificuldades quanto à sua sobrevivência.

Assim, cada qual deve seguir buscando a melhor alternativa para estar em sintonia com a comunidade, haja vista que o bem-estar deve estar acima de tudo e de todos.

Entra calor humano e sai o frio!

Neste contexto, deve-se registrar as atividades desenvolvidas pela Atlética do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e apoio da coordenação com relação à campanha “Entra calor humano e sai o frio!”.

De acordo com o presidente da Atlética, acadêmico Thiago Ferreira, a saber: “É gratificante demais poder realizar uma campanha dessas. Pois através desse ato de amor e solidariedade, aquecemos o inverno de quem mais precisava. Tenho certeza que vocês alegraram o coração de muitas pessoas”.

Assim, os alunos e alunas do curso de Agronomia demonstram muito mais do que uma simples campanha, ou seja, estiveram desenvolvendo por meio do “espírito de solidariedade” um apoio amplo, geral e irrestrito para quem precisa de um “agasalho” para se proteger neste frio.

Campanha do Agasalho de Agronomia 2022

Foram arrecadadas mais de 500 peças diversas para adultos e crianças, desta forma, deve-se considerar que os objetivos foram alcançados, também, a campanha terminou no dia 15 de junho.

Neste contexto, Thiago destaca que “recebemos uma enorme quantidade de doações (agasalhos, roupas adultas e infantis, cobertores, edredons, calçados etc.) e encaminhadas para a Casa de Sopa Joanna de Ângelis, ainda, distribuídas as famílias da comunidade adamantinense”.

Agradecimento pelo apoio

O ato de agradece torna-se fundamental em todas as situações que envolvem a participação de voluntários e colaboradores, neste caso em especial, contou com o apoio da coordenação, docentes e discentes do curso de Agronomia por meio do envolvimento da Atlética.

Tais iniciativas são de interesse comum, ou seja, acabam envolvendo no processo as áreas do Ensino e da Extensão da Instituição, tendo como objetivo atender as necessidades da comunidade adamantinense por meio das instituições que prestam serviços de atendimento na área social.

Em meio as diversidades existentes neste contexto que envolve aqueles que precisam de apoio, Thiago afirma: “com isso, queremos agradecer a todos que se mobilizaram por essa causa nobre”, porém, reforça que “gratidão é a palavra que exprime todo o sucesso de mais essa ação social realizada pela Atlética de Agronomia da UniFAI juntamente com a coordenação do curso de Agronomia da UniFAI” e finaliza com a frase, a saber: “juntos somos mais fortes”.