Meu Bairro em Ação será realizado no Centro Comunitário do Jardim Adamantina no sábado (25)

As programações em alusão aos 73 anos de Adamantina continuam!

No sábado, 25, a partir das 9h será realizado o Projeto Meu Bairro em Ação no Centro Comunitário do Jardim Adamantina. A cidade foi dividida em 7 setores, conforme as cores do arco-íris e a iniciativa já foi realizada no Jardim Brasil e no Parque do Sol.

A ação será realizada no Setor Azul que contempla além do Jardim Adamantina os bairros: Parque Itaipus, Jardim Primavera, Residencial Rio Branco, Parque Universitário, Vila Industrial, Parque das Nações, Residencial Aguapeí, Vila Freitas, Vila Jurema e Residencial Tangará.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social; Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa visa levar a população interação, esporte, lazer, cultura e cidadania.

Entre as atividades que serão realizadas no Centro Comunitário do Jardim Brasil estão: jogos de futebol e de basquete, brinquedos infláveis para as crianças, jogos de tênis de mesa e futebol de botão, além do ônibus Roda Cultura.

O setor verde será o próximo contemplado com a ação no dia 30 de julho.

As atividades serão promovidas no Centro Comunitário do Conjunto Mário Covas para os moradores do Mário Covas, Parque Itapuã, Jardim Alamandas, Jardim das Acácias, Residencial San Miguel, Parque dos Pássaros, Residencial Barcelona, Residencial Califórnia, Eldorado I e II, Monte Alegre, Portugal I e II, Vila Joaquina e Residencial Giuliano.