Última noite do Adamantina Rodeo Festival 2022 traz show com Léo & Rafael

Neste sábado (18) tem a última noite do Adamantina Rodeo Festival 2022. E um grande público é aguardado para acompanhar todas as atrações que haverá na arena e nos palcos do Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’.

Ontem em razão das fortes chuvas toda a programação foi cancelada pela organização do evento, inclusive o aguardado show com o cantor Murilo Huff.

Hoje então tem a final do rodeio do CRP (Circuito Rancho primavera), com as montarias decisivas que revelarão o campeão da etapa adamantinense, disputada desde quarta-feira (15) com peões e animais de alto nível, com a narração de Claudinei Mathias e Rodiney Pereira.

A grande expectativa na parte musical é para show da Léo e Rafael, os ‘Meninos da Pecuária’, que são sensação nas festas de peão realizadas neste ano no interior de São Paulo. Eles prometem agitar a plateia e fechar o evento com ‘chave de ouro’.

O Adamantina Rodeo Festival ainda conta com ampla praça de alimentação e parque. O evento tem a boate do Gêmeos Pub todas as noites e neste sábado (18) para encerrar a festa traz, Sous Clash, André Tavares e Regiz Prado.

O evento é promovido pela empresa Cabeludo Eventos, após dois anos sem ocorrer (2020 e 2021) devido à pandemia da Covid-19.