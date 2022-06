Equipes de Adamantina se destacam e conquistam 1º lugar no 2º Campeonato de Hockey

Domingo passado (12) Adamantina foi palco da disputa do 2º Campeonato de Hockey, uma modalidade nova no município que tem ganhado cada vez mais praticantes e público. E as equipes que representaram a cidade anfitriã brilharam nesta edição, promovida pelo grupo Bushido em conjunto com as Secretarias Municipais de Esporte e de Secretaria de Cultura e Turismo.

Disputadas na quadra do Ginásio de Esportes ‘Santana Bueno’ (Navarro), as partidas foram bastante movimentadas e mostraram bom nível dos atletas das cidades de Adamantina, Presidente Prudente e Assis.

O resultado final da competição revelou a força dos adamantinenses nas duas categorias: Feminino – 1º Bushido (Adamantina), 2º Presidente Prudente e 3º Assis; Masculino – 1º Bushido B, 2º Bushido A e 3º Assis.

Além de incentivar o Esporte, o Campeonato de Hockey teve também como critério para a inscrição a doação de 1 kg de alimento, que foi destinado para uma entidade do município.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento era criar integração entre os competi-dores, bem como promover entretenimento ao público adamantinense e arrecadação de recursos para manutenção de equipamentos de Hockey.

O Bushido é um grupo de patinadores criado em 2020, que além de incentivar a população a praticar o esporte, consiste também em usar como meio de locomoção o patins, a bicicleta, skate, patinete, dentre outros, sendo eles meios mais saudáveis e sustentáveis. “Mas infelizmente é visto como um empecilho no trânsito, dos que vivem na aridez da rotina, sempre apressados no seu cotidiano. Contrapondo a esse padrão, optamos propositalmente em andar lentamente e apreciar o que há de belo na vida e o tempo precioso que ela nos proporciona”.