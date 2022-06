Acidente faz seis vítimas leves e uma grave

Seis pessoas sofreram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido por volta das 21h40 desta sexta-feira (17), no km 128 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563) em Dracena.

No local foi constatada uma colisão frontal, envolvendo o VW/Gol, placas de Presidente Venceslau, que transitava no sentido Presidente Venceslau/SP a Tupi Paulista e o Ford/Fiesta, com placas de Ouro Verde/SP, que transitava no sentido contrário.

O Ford/Fiesta, era conduzido por um homem de 50 anos, que não se feriu na colisão e transportava três passageiros, sendo uma mulher de 37 anos, uma adolescente de 12 anos e uma menina de oito anos, todos da mesma família e moradores em Ouro Verde.

Todos foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Dracena em estado leve, pela unidade de resgate dos Bombeiros.

Já no VW/Gol, que era conduzido por uma mulher de 33 anos, que se feriu gravemente, estavam três passageiros, sendo um homem também de 33 anos e duas meninas, sendo uma de sete e outra de nove anos de idade, todos da mesma família e moradores em uma propriedade rural no município de Monte Castelo.

Eles foram socorridos até o Pronto Socorro de Dracena em estado leve, pela unidade de resgate dos bombeiros.

Apenas a condutora do VW/gol se feriu gravemente, sendo os demais ocupantes de ambos os veículos, apenas ferimentos leves. Já o condutor do Ford/Fiesta não se feriu.

Chovia no momento do acidente e a pista encontrava-se molhada.

Equipes do DER apoiaram na sinalização. A Polícia Científica realizou a perícia do local e o trânsito fluiu normalmente.