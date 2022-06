Adamantina conquista 1º lugar no Torneio Regional de Biribol

Adamantina vem se destacando em vários torneios regionais, em diversas modalidades. Após conquistar o 1º lugar no Torneio de Hockey, a cidade também venceu o Torneio Regional de Biribol, realizado no Tênis Clube de Presidente Prudente.

O evento aconteceu em comemoração aos 88 anos do clube. Adamantina levou duas equipes, conquistando a primeira e a terceira colocação.

Participaram equipes de Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Adamantina.

Na ocasião, o diretor de esportes do clube Luiz Edson de Souza discursou e recepcionou os atletas. “Cada modalidade esportiva nós temos uma coordenação aqui no clube, além disso temos mais de 23 modalidades esportivas no Tênis Clube e o pessoal do biribol tem feito a diferença. Nós procuramos sempre fazer integração e parcerias, estamos sempre abrindo às portas do nosso clube. Parabéns aos atletas!”, ressaltou.