Governo de SP entrega 240 veículos e equipamentos para a região de Presidente Prudente

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira (20), em Presidente Prudente, 240 veículos e maquinários do Programa Nova Frota – SP Não Para destinados a municípios da região de Presidente Prudente.

“Nós temos aqui a liberação de 240 equipamentos para todas as cidades da região. Equipamentos para a área da agricultura, para manutenção de estradas rurais, para a área da saúde, com ambulâncias. Equipamentos para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e para o agro mais seguro”, disse Rodrigo Garcia.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Com investimento superior a R$ 82,6 milhões, os veículos e maquinários são destinados a 53 municípios da região. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados em todo o estado.

O governador também entregou seis novas viaturas da Defesa Civil Estadual aos municípios de Flora Rica, Irapuru, Lucélia, Presidente Prudente e Santa Mercedes. Além disso, cada município receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais, como motosserras, conjuntos de iluminação, lanternas e gerador. O investimento total desta entrega é de cerca de R$ 600 mil.

Rodrigo entregou ainda 16 viaturas do Programa Segurança no Campo a 16 municípios da região, que tiveram investimento de R$ 2,1 milhões. Ele também entregou uma viatura auto tanque para a Estação dos Bombeiros de Osvaldo Cruz, que será destinada ao combate de incêndios, com investimento total de R$ 1 milhão.

Durante o evento, o governador inaugurou ainda a unidade do Poupatempo de Presidente Venceslau. A unidade conta com investimento de R$ 130 mil do Estado e tem capacidade para realizar até 200 atendimentos por dia.

Rodrigo Garcia também entregou a usina de geração de energia solar de Euclides da Cunha Paulista. A Usina Fotovoltaica do Programa de Geração Distribuída da Sabesp tem capacidade de 1 megawatt (MW), com potencial de geração de 1,8 milhão de quilowatt-hora (kWh) ao ano, equivalente ao abastecimento de 26% dos domicílios do município. A energia produzida na unidade vai compensar créditos com consumo de eletricidade que a Sabesp utiliza em suas instalações operacionais de água e esgoto.

O governador inaugurou ainda dois sistemas de esgotamento sanitário em Álvares Machado e Presidente Bernardes. Em Presidente Bernardes, no distrito de Nova Pátria, foram implantados 4,3 mil metros de rede coletora, 847 metros de emissário, estação de tratamento de esgoto e 236 ligações de esgoto, que estão em andamento. Em Álvares Machado, os moradores do distrito de Coronel Goulart também receberam sistema de esgotamento local, com 4,9 mil metros de rede coletora, 205 ligações de esgoto e estação de tratamento de esgoto compacta. As três obras da Sabesp representam investimentos de R$ 6,7 milhões, beneficiando cerca de 11 mil moradores das três cidades.

Educação

Rodrigo Garcia também descerrou placa de inauguração de Creche Escola no município de Presidente Epitácio. A EMEI Doce Infância é a 201ª Creche Escola entregue entre 2019 e 2022. A unidade teve investimento de R$ 1,6 milhão e tem a capacidade de atender até 130 crianças de 0 a 5 anos. O governador inaugurou ainda uma Academia ao Ar Livre na cidade de Ribeirão dos Índios. Com investimento de R$ 36 mil, o espaço conta 10 equipamentos, como simulador de caminhada duplo e leg press, além de placas indicativas que informam o uso adequado de cada aparelho.

O Governo de São Paulo também realizou obras de revitalização da praça Frei Dionísio Antônio Marinelli, de Mariápolis. A reforma entregue beneficiará diretamente a arquitetura do centro da cidade, promovendo um espaço seguro e de lazer aos visitantes da praça. O valor total do investimento foi de R$ 768,7 mil.

Também foram entregues pelo governador um poço profundo e um reservatório para o fornecimento de água para o Balneário Municipal de Rancharia, que contou com investimento de R$ 386 mil. Além disso, foram instalados totens do Programa de Sinalização Turística em 17 municípios da região de Presidente Prudente.

Ainda durante o evento, Rodrigo Garcia entregou obras de infraestrutura realizadas na ponte na estrada PLC 020, sobre o córrego Itaí, em Paulicéia, bem como na travessia da Rodovia Vicinal Noritaro Murata RHR-142, Córrego Lagoa Seca, no município de Rancharia. Ambas as obras contaram com investimento de R$ 658 mil pelo Estado.