ARTIGO: Província do faz de conta e prestação de serviços…

“Quem paga os salários é o cliente. Se você faz bons produtos, torne-os ainda melhores. Se faz um bom atendimento e entrega serviços de qualidade, então este é o seu negócio. Todo mundo tem clientes.”

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo, ainda, de PANDEMIA, bem como, com as MENTES MEDÍOCRES circulando pelos quatro ou mais cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA acreditando que TÁ TUDO NORMAL e ponto quase final, deve-se considerar que TODO CUIDADO É POUCO…

O denominado PODER PÚBLICO em todas as áreas mediadas pelo PODER sobre tudo e todos/as, continua tal qual PILATOS, ou seja, “COM AS MÃOS LIMPAS…”

Entretanto, como as idas e vindas com SERVIÇOS continuam em ritmo acelerado, isso é, com os denominados PRESTADORES DE SERVIÇOS que atuam no MERCADO, assim, pode-se afirmar que deste lado a ECONOMIA continua a mesma de sempre…

Todavia, como em todas as áreas patrocinadas pelas propostas da OFERTA e da PROCURA, os PRESTADORES DE SERVIÇOS deixam a desejar em quase todas as possibilidades para com o/a CLIENTE em geral…

Com certeza, os mesmos desconhecem a existência daquelas TEORIAS que envolvem o MARKETING DE SERVIÇOS, também, continuam acreditando nas suas PROMESSAS quanto ao ATENDIMENTO, a saber: ATENDEM O CHAMADO E FAZEM AS VISITAS, entretanto, DESAPARECEM sem mais e sem menos dos contatos com a/a CLIENTE…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO, pode-se destacar que apenas uma MINORIA acaba cumprindo com o PROMETIDO na primeira visita ao CLIENTE quanto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…

Talvez, seja necessário desenvolver um CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO nesta área, tendo em vista que na maioria dos casos que envolvem tais PROFISSIONAIS (sic), buscam uma ou outra SOLUCÃO para o PROBLEMA que deve ser resolvido da melhor forma possível…

Mesmo assim, os BONS acabam sendo atrapalhados pelos MAUS, haja vista que a MAIORIA está do lado das MENTES MEDÍOCRES que continuam seguindo o BERRANTE em tempo de COISO com COISAS…

Assim, apenas quem conhece de perto tais PROBLEMAS com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, pode saber destes desencontros que estão registrados neste texto…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com