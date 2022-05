Sincomercio faz credencial do SESC gratuitamente com vários benefícios

O Sincomercio de Adamantina e o SESC Thermas vão realizar gratuitamente o cadastramento da credencial SESC, destinada a todas as pessoas que têm vínculo empregatício com empresas privadas do comércio, serviços e turismo. Funcionários com registro em carteira, trabalhadores temporários, estagiários e aposentados das mais diversas empresas – como lojas, padarias, farmácias, hospitais e escolas particulares, condomínios, empresas de teleatendimento e muitas outras podem se cadastrar.

O cadastramento será realizado nos dias 12 e 13 de maio no Sincomercio, localizado na Av. Cristóvão Gourlat Marmo, 739, Centro, em Adamantina. Basta levar RG, CPF e carteira de trabalho. A credencial Sesc dá acesso à programação e aos serviços oferecidos pela instituição gratuitamente ou com preços mais baixos: espetáculos de teatro, dança, música, artes visuais, cinema, literatura, oficinas, colônia de férias, atividades esportivas, serviços odontológicos, hotéis, passeios, entre outras atividades que compõem a gama de ações da Instituição.