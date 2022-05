Mário Covas de Adamantina marca evento esportivo em maio

Associação dos Moradores do Conjunto Mario Covas de Adamantina, através de Sérgio Uchelli “Amaral ” em parceria com Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) programou para o dia 22 de maio, durante o dia todo nas dependências da praça esportiva do bairro, o tradicional Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

A competição esportiva terá a participação de 16 equipes de vários bairros de Adamantina e cidades vizinhas.

Ficou definido pelo organizador que a premiação será troféus para as equipes melhores colocadas, ao goleiro menos vazado e artilheiro da competição, além de prêmios surpresas.

No local haverá completo serviço de bar e som ambiente.

Maiores informações: Sérgio Uchelli “Amaral” (18) 996 65 7408 ou (18) 996 33 0066 Pablo Miranda.