Arrecadação de alimentos para a Clínica PAI Nosso Lar ocorre neste sábado

Está programada para ser realizada este sábado (7) a campanha de arrecadação de alimentos em prol da Clínica PAI Nosso Lar, que terá o apoio do Tiro de Guerra de Adamantina com a participação dos atiradores na coleta dos mantimentos.

“Convidamos todos a fazer a experiência da partilha. Um pouco de cada um vai se transformar em muito para o sustento dos nossos moradores e pacientes”, destacam os organizadores.

A ação será desenvolvida a partir das 8h por meio de visitas nas residências e percorrerá todos os bairros da cidade.

Em paralelo, também existirão pontos fixos de entrega que estarão identificados em todos os supermercados do município.

“Pão em todas as mesas, a Pascoa é a nova certeza. Certeza de vida, de esperança e de amor. Assim esperamos a sua participação nessa campanha para a Clínica que é o lar de muitos que lá passam e precisam do alimento e do sustento, do amor e do carinho. Vamos partilhar! Seja solidário, a vida merece e todos precisam”, convidou o padre Afonso Maniscalco, pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.