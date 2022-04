La Olimareña: aos 49 anos, uma das mais tradicionais sorveterias de Adamantina

Com 49 anos de funcionamento, a La Olimareña é uma das mais tradicionais sorveterias da Cidade Joia.

Inovação é o que não falta na visão empreendedora de seu proprietário José Roberto Morelli, que cultiva a tradição em fazer sorvetes com um toque especial, seu sabor inconfundível.

São mais de 50 opções em massas, além de 12 sabores de picolé, entre eles o ninho trufado, que pode se considerar o sabor mais famoso e desejado.

As opções gourmet, com frutas e sabores irresistíveis, e as várias opções de paleta mexicana, picolés recheados que conquistam não apenas pelo visual, mas principalmente pelo paladar também são sucesso na Olimareña.

Sua fabricação própria e conteúdos exclusivos, garantem que a Olimareña possa apresentar um novo produto a cada semana.

A La Olimareña está localizada na rua General Izidoro, 526. Telefones: (18) 3522-2644 e 99668-9852.