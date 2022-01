Piano utilizado para ensaio do Hino de Adamantina em 1956 está no Helen Keller

Um aluno que estudou no antigo Ginásio Estadual na época reconheceu o piano.

O Diretor da EE Helen Keller, Paulo Alves de Araújo comentou com o autor dos livros históricos adamantinense João Carlos Rodrigues sobre o piano.

João Carlos tirou fotos do piano, inclusive do seu banquinho e enviou ao Professor Raul do Valle, que confirmou tratar-se do piano em qual ensaiava o Orfeão do Ginásio Estadual que cantava também o Hino de Adamantina, pois era professor Catedrático de Canto Orfeônico.

O instrumento musical tem recebido todo o zelo do Paulo Araújo, Diretor da Escola, que periodicamente pede para que o limpe.

Raul Thomaz Oliveira do Valle compôs a música e letra do Hino de Adamantina em 1956 com 20 anos de idade.