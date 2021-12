Escola Cristã de Adamantina passa a ser Sistema Anglo de Ensino

A partir do ano que vem, a Escola Cristã de Adamantina passará a adotar o Sistema Anglo de Ensino, na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

As novidades foram apresentadas aos pais dos alunos pela sócia e diretora administrativa da escola, Eunice Vasconcelos em reunião no auditório do campus II do Centro Universitário UniFAI.

O Sistema Anglo de Ensino tem 71 anos, está presente em mais de 800 escolas em todas as regiões do país, atendendo um universo de mais de 305 mil alunos.

Os detalhes da nova metodologia agora adotada pela Escola Cristã de Adamantina foram apresentados no encontro pela pedagoga Márcia Souza, assessora do Sistema, acompanhada pelo representante da área comercial, João Paulo. Com metodologia sólida, consolidado e reconhecido pelos altos números de aprovação, o Sistema Anglo preza pela tradição, pioneirismo, inovação e resultados de alta performance.

A assessora detalhou sobre os materiais pedagógicos impressos, recursos digitais e suporte aos estudantes, pais e professores, que passarão a ser utilizados no ano que vem pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Escola Cristã. Foi destacado na oportunidade que quanto às mensalidades para o próximo ano, em razão dos avanços, a dirigente educacional afirmou que não haverá mudanças. “O preço continua o mesmo, a mesma parceria”, destacou. 23 ANOS: A Escola Cristã foi fundada em 9 de fevereiro de 1998 e ocupava inicialmente o prédio do antigo Instituto Educacional de Adamantina. Iniciou com 82 alunos distribuídos entre a primeira e oitava séries (hoje primeiro ao nono ano) do ensino fundamental. No ano seguinte implantou o ensino médio e no terceiro ano o ensino infantil para crianças a partir de três anos.

A credibilidade da escola e, sobretudo o comprometimento do corpo docente consolidaram o projeto inicial. Passados 18 anos no prédio embrionário, o estabelecimento de ensino conquistou a atual sede própria, inaugurada em julho de 2016, que também já recebeu novas melhorias, após sua inauguração, com a construção de novas salas de aula – agora são 18 – e cobertura da quadra. Agora, inicia uma nova fase de obras, com mais cinco salas de aula.

Atualmente a Escola Cristã recebe cerca de 550 alunos, das cidades de Adamantina, Lucélia, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista.

A instituição educacional é dirigida pelas sócias Eunice Vasconcelos, Jaqueline Rodrigues da Costa, Iracema Regiane Delgado e Tetuma Fujissaka, com direção pedagógica da professora Elisabeth Meirelles, vice-direção pedagógica conduzida pela professora Noriko Saito.

A Escola Cristã fica na rua Pastor Pedro Pereira, 30, Parque Itapuã, com funcionamento das 7h às 17h. Informações também pelo telefone (18) 3522-1570.

(Com informações do Sigamais)