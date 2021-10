ARTIGO: PROVÍNCIA, DESPEDIDAS, MENTES BOVINAS E JUSTIÇA…

“Quando se gosta da vida, gosta-se do passado, porque ele é o presente tal como sobreviveu na memória humana.” (Marguerite Yourcenar)

“Em si mesma, a loucura é já uma rebelião. O juízo é a ordem, é a constituição, a justiça e as leis.” (Machado de Assis)

Sérgio Barbosa (*)

Neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, faz-se necessário tentar SOBREVIVER de um jeito ou de outro em meio aos DESENCONTROS patrocinados pela PANDEMIA com as MENTES BOVINAS que não voltaram para serem VACINADOS com a SEGUNDA DOSE, bem como, tendo em vista os aumentos dos CASOS por causa disto ou daquilo…

Também, devem-se REGISTRAR duas PARTIDAS para o outro tempo do tempo neste TEMPO NOVO TEMPO, a saber: do JÚNIOR GALVÃO, também, conhecido como GALVÃOZINHO, irmão do TIAGO e era filho do PAI GALVÃO (LUIZ CARLOS GALVÃO), portanto, JÚNIOR partiu sem mais e sem menos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, porém, entendo que aqueles/as que o conheceram e conviveram com o seu JEITO DE SER E ESTAR, podem falar sobre o mesmo para muitas LEMBRANÇAS…

Outra partida para o outro lado do UNIVERSO foi da DONA MARIA, funcionária aposentada da FAFIA/FEO/FAI, assim, neste caso em especial, tal REGISTRO torna-se necessário, considerando que DONA MARIA sempre marcou presença no CAMPUS 1 em atividades de APOIO na COZINHA e LIMPEZA naqueles lados…

Tais PARTIDAS nos fazem PARAR e PENSAR sobre tudo e todos/as aqueles /as que ficam neste CENÁRIO PROVINCIANO, tendo em vista de que TODO CUIDADO É POUCO em tempo de PANDEMIA…

Também, existem outros DESENCONTROS neste CENÁRIO mais do que nunca, DOMINADO pelos mesmos de sempre, ou seja, os tais DITOS CUJOS que estão no PODER INSTITUCIONALIZADO e acabam utilizando destes meios para a OPRESSÃO com REPRESSÃO…

Diz o dito popular que a tal da JUSTIÇA é CEGA, SURDA E MUDA, todavia, tais questionamentos estão mais de acordo com aquela proposta mediadas pelos TRÊS MACAQUINHOS e ponto quase final…

Mas, pelo menos se pode esperar que a JUSTIÇA possa demorar de um jeito ou de outro, porém, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Neste contexto PLURAL com conexões diversas com o SINGULAR, isso em todas as áreas DOMINADAS pelo PODER em nome do PODER com o PODER em terras PROVINCIANAS…

Que o AMANHÃ possa ser de acordo com a ESPERANÇA de um NOVO TEMPO NOVO para um TEMPO NOVO TEMPO, isso é, se o BERRANTE parar de CONVOCAR as denominadas MENTES BOVINAS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

AVE JÚNIOR GALVÃO! AVE DONA MARIA!

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]