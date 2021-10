Tiro de Guerra de Adamantina passa por inspeção

Na manhã de ontem (20), o Tiro de Guerra de Adamantina 02080 foi submetido a inspeção realizada pelo Major Mário Henrique Madureira.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil e o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza recepcionaram o Major, representando o prefeito Márcio Cardim que cumpre agenda em Brasília.

A inspeção acontece uma vez por ano e de acordo com o secretário de administração, o Major Mário Henrique Madureira elogiou a tropa, o Tiro de Guerra e as instalações.

“Ao longo do ano, conseguimos promover pequenas reformas no prédio. Trocamos o telhado, a reforma da casa de armas e fizemos a pintura interna. Agora, segue em execução a pintura externa. Tudo isso no sentido de oferecer a melhor estadia para os atiradores no período que eles servem ao Tiro de Guerra”, comenta o secretário.